Штирлиц и фломастер из будущего: киноляпы великой советской драмы

В одном из самых известных советских сериалов - военной драме «Семнадцать мгновений весны» - внимательные зрители нашли несколько исторических и технических неточностей, рассказал «Царьград». Для своего времени фильм был масштабным и тщательно проработанным, но несколько киноляпов все же случилось.

© Я. Гольдин / РИА Новости

Один из ляпов связан с эпизодом, где Штирлиц и радистка Кэт переходят швейцарскую границу, изображая супругов. На кадрах можно заметить, что обручальные кольца они носили на безымянных пальцах правых рук - как было принято в СССР - а не левых, как в Германии. Для разведчика подобная мелочь грозила провалом.

Кроме того, в сцене допроса радистки Кэт на ее ребенке то надет чепчик, то нет - это результат неудачного монтажа.

В сериале встречаются и своеобразные анахронизмы. В сцене, где Штирлиц делает зарисовки, он использует инструмент для письма, похожий на современный фломастер. Однако массово такие фломастеры начали использовать лишь спустя десятилетия после Второй мировой войны. В другом кадре сериала появляется грузовик ЗИЛ-130, производство которого началось в 1960-е, а на стене кабинета Мюллера висят часы «Слава» тех же лет. Очки главного героя - характерный образец 1970-х, при этом советского производства.

Есть неточности и в оформлении немецких вывесок: вместо Zeitschriften («журналы») в кадре написано Zeitschrifte, а на лотке с кормом для птиц - Fogel вместо Vogel. А в одной из витрин ночного Берна неожиданно отражается надпись «Гардинное полотно» - на русском языке, что вряд ли возможно в Швейцарии 1940-х.

Но все это - мелочи по сравнению с тем, какое значение сериал имел для зрителей, подчеркивает «Царьград». Пусть Штирлиц и носит советские очки и рисует фломастером из будущего - главное в этой истории не соответствие реквизита эпохе, а искренность, внутренний стержень главного героя и сохраняющаяся интрига.