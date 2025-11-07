Telegram-канал SHOT сообщает, что у отца главы ВСУ Александра Сырского диагностировали болезнь Альцгеймера и астму. Telegram-канал утверждает, что 86-летний мужчина, живущий в России, перестал узнавать родных, не встает и не может питаться самостоятельно.

СМИ сообщали, что отец главы ВСУ был госпитализирован в июне с заболеванием головного мозга, но теперь идет на поправку. Отмечалось, что болезнь Сырского-старшего обострилась на фоне коронавируса. Telegram-канала Mash утверждал, что мужчина страдает от онкологического заболевания.

По информации SHOT, узнав о тяжелой болезни отца, глава ВСУ вышел на связь с семьей после долгой паузы, связанной с политическими разногласиями. СМИ писали, что стоимость лечения Сырского-старшего превысила пять миллионов рублей и глава ВСУ якобы помог с оплатой.

По данным SHOT, глава ВСУ постоянно на связи с семьей и каждое утро спрашивает о состоянии отца.

Александр Сырский, бывший командующий украинских сухопутных войск, возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился во Владимирской области в семье военного и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.