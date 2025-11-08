Рыси стали нападать на собак и кошек в Подмосковье

Жители подмосковных деревень стали бояться ходить в лес из-за того, что там увеличилась популяция рысей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы просто боимся. Мы боимся в лес ходить. Появилась рысь, которая мочит кошек и собак», — поделился впечатлениями житель деревни Никулино в Подольском районе Московской области.

По данным министерства экологии и природопользования Московской области, численность популяции рысей в регионе выросла в 2,5 раза, до 80 особей. Экологи считают, что причиной нападения рысей на домашних животных стал недостаток пищи в естественной среде обитания.

До этого в Забайкалье рысь залезла на столб электропередач и застряла.

Представительница семейства кошачьих переплыла через реку в поселок Новокручининский. По всей вероятности, она решила оглядеться с высоты и забралась на столб. Но спуститься сама уже не смогла.

Заметившие ее неравнодушные жители, не дождавшись помощи от МЧС, самостоятельно обесточили опору и вызвали автовышку. Для операции по спасению рыси были привлечены отловщики собак, которые на время усыпили хищницу.