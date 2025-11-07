Telegram-канал Mash утверждает, что врачи прогнозируют для отца главы ВСУ Александра Сырского еще три месяца жизни. По данным Mash, Сырский-старший получает паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы.

По информации Telegram-канала, 86-летний мужчина страдает от онкологического заболевания. Mash утверждает, что отец главы ВСУ больше не встает, за ним ухаживает жена.

СМИ сообщали, что отец главы ВСУ был госпитализирован в июне с заболеванием головного мозга, но теперь идет на поправку. Отмечалось, что болезнь Сырского-старшего обострилась на фоне коронавируса.

По информации SHOT, узнав о тяжелой болезни отца, глава ВСУ вышел на связь с семьей после долгой паузы, связанной с политическими разногласиями. СМИ писали, что стоимость лечения Сырского-старшего превысила пять миллионов рублей и глава ВСУ якобы помог с оплатой.

Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Александр Сырский, бывший командующий украинских сухопутных войск, возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился во Владимирской области в семье военного и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.