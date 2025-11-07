Снегопады накрыли несколько российских регионов

Иркутская область и Бурятия столкнулись с последствиями первых снегопадов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Иркутске за неполные сутки выпало 25 процентов месячной нормы осадков. На фоне снегопадов в городе образовались девятибалльные пробки — заторы наблюдаются на улице Сурнова, Маяковского, Лермонтова и плотине ГЭС. Пробки растянулись также и за городом, на Качугском и Александровском трактах.

Фиксируется множество аварий: серьезные ДТП произошли на Мельничном тракте и в Ангарске, где перевернулся автомобиль. Из-за непогоды задерживаются авиарейсы. В частности, с задержкой вылетели самолеты в Москву, Новосибирск, Братск и Усть-Кут. Приземлиться в связи с погодными условиями не могли рейсы из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Пекина, Якутска, Братска, Усть-Кута, Красноярска и Бодайбо.

В Бурятии выпавший снег также затруднил движение на дорогах. Так, на Омулевом и Барском перевалах, а также в селе Хонхолой введены ограничения для общественного и грузового транспорта. В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября и улице Коммунистической большегрузы с аварийными сигналами заняли целую полосу, аналогичная ситуация наблюдается у перекрестка улиц Красной Звезды и Бабушкина. Не обошлось и без аварий: одно ДТП с легковушками случилось на перекрестке улиц Борсоева и Ербанова, на углу проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина с автомобилем столкнулся трамвай.

Ранее снегопад парализовал движение автотранспорта в другом российском городе, Хабаровске. В одном из его переулков на скользком склоне столкнулось порядка десяти машин.