К живущему в России отцу главкома ВСУ Сырского приехала реанимация

К живущему во Владимире отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского приехала реанимация. Об этом пишет Mash в Telegram.

К посту приложено видео с автомобилем экстренной службы. Также оператор снял врачей, заходящих, предположительно, в квартиру 86-летнего пенсионера.

Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России

По информации издания, недавно отца Сырского выписали из подмосковной больницы, где он лечился в связи с раком мозга. У мужчины четвертая группа инвалидности, и он с трудом встает с постели.