Ни в чем себе не отказывал: как жил убитый криптомошенник Роман Новак

Известный криптомошенник Роман Новак стал жертвой вымогателей. Как сообщает Telegram-канал 112, мужчина вместе с супругой Анной был похищен в Объединенных Арабских Эмиратах. Преступники требовали большой выкуп за освобождение семейной пары. После того, как стало ясно, что таких денег у Новака нет, похитители расправились с Романом и Анной с особой жестокостью. У криптотрейдера остались дети. За ними в Дубай прилетел отец Анны.

Согласно источникам Telegram-канала в правоохранительных органах, преступниками оказались граждане России. В ближайшее время их экстрадируют в Санкт-Петербург.

Роман Новак проходил по делу о мошенничестве на сумму 500 млн долларов США. Он втирался в доверие к крупным бизнесменам, представляясь «другом Павла Дурова». Позже мужчина вместе с семьей сбежал за границу, опасаясь уголовного преследования и гнева обманутых инвесторов.

