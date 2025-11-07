23-летняя внучка Ельцина поделилась кадрами с сыном Березовского

23-летняя внучка Ельцина поделилась совместными кадрами с сыном Березовского. Об этом стало известно из соцсетей.
Мария Юмашева выложила очередную серию снимков из отпуска. Внучка Бориса Ельцина не рассказывает, куда именно отправилась отдыхать. На одном из снимков ее обнимает младший сын Бориса Березовского — Глеб.
Пара предстала на фото в парных кепках с одинаковыми надписями, но разных цветов.
Ранее Юмашева публиковала фото с совместного отдыха с возлюбленным из Португалии и Марокко. Наследница Бориса Ельцина ездит в отпуск каждые несколько месяцев.
Напомним, у Марии Юмашевой есть старшие братья по материнской линии: Борис Ельцин, родившийся в 1981 году и Глеб Дьяченко, рожденный в 1995 году. По линии отца у нее есть сестра Полина.
