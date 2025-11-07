Опасное погодное явление ожидается на Ямале

На Ямале объявлено предупреждение об опасном погодном явлении — сильном гололедно-изморозевом отложении. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО со ссылкой на данные синоптиков.

«По данным синоптиков до конца суток 07 ноября с сохранением ночью 08 ноября 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается опасное погодное явление: в г. Новый Уренгой, Надымском и по северу Пуровского районов сильное гололедно-изморозевое отложение», — предупредили в ведомстве.

Специалисты призывают автолюбителей соблюдать повышенную осторожность, а пешеходам — быть внимательными при передвижении по улицам. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период и по возможности не выезжать на загородные дороги.