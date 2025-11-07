В Россию прилетел редкий гость из Китая

Птица китайский бюльбюль (Pycnonotus sinensis) впервые прилетела в Дальневосточный морской заповедник на территории национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба заповедника.

Птицу обнаружили во время проведения полевых работ сотрудниками ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Китайский бюльбюль — вид воробьинообразных птиц из семейства бюльбюлевых. В основном они обитают в центральных и восточных районах Китая. Прежде в России были зарегистрированы всего шесть встреч бюльбюля в разных участках юга Приморского края. Более частое появление этого вида в регионе свидетельствует об изменении климата.

«Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться», — отметили в пресс-службе.

