На Камчатке уровень сейсмичности вновь вырос до экстремального

Афтершоковая активность после мощного землетрясения 30 июля продолжает фиксироваться на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

За последнюю неделю уровень сейсмичности региона повысился с высокого до экстремально высокого.

В службе уточнили, что землетрясение сопровождается серией афтершоков, интенсивность которых постепенно снижается. За неделю специалисты зарегистрировали 30 ощутимых подземных толчков, из них 19 были зафиксированы в Петропавловске-Камчатском. Самое сильное сейсмособытие произошло 31 октября и достигло мощности до пяти баллов.

В Геофизической службе добавили, что уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции вновь достиг экстремальных значений.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно.