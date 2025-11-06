Стало известно, кому достанется наследство пропавшего в тайге Усольцева

Имущество пропавшего в тайге под Красноярском Сергея Усольцева получат его дети, включая пасынка, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» юрист Александр Хаминский.

Бизнесмен Усольцев вместе с женой, дочерью и собакой породы корги пропал в лесах Красноярского края 28 сентября.

В поисках участвовали волонтеры, спасатели, военные, был задействован вертолет. Вместе с тем, в ходе операции не удалось найти следы пропавшей семьи — люди, по словам участников поисков, «как сквозь землю провалились».

«Скорее всего, завещания у Сергея Усольцева не было. Насколько я понимаю, он не предполагал, что так рано трагически уйдет. Таким образом, претендентами на наследство являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители», — разъяснил Хаминский.

По его словам, дети Усольцева, в том числе и сын, проживающий в США, будут претендовать на свои доли наследства. На свою долю, добавил юрист, сможет претендовать и Данил Баталов — пасынок предпринимателя, сын Ирины Усольцевой.

Таким образом, резюмировал Хаминский, дети Сергея Усольцева, включая пасынка, получат равные доли наследства. Он уточнил, что если кто-то из наследников будет недоволен своей долей, то сможет обжаловать это в судебном порядке.