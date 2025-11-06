Россиян предупредили о новом мошенничестве

Мошенники распространяют вредоносные программы под видом антивирусных и других защитных приложений с целью получения доступа к онлайн-банкингу и мессенджерам. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Там отметили, что в последнее время был зафиксирован рост активности шпионских программ LunaSpy и SpyNote.

«LunaSpy распространяется через мессенджеры под видом антивируса и программ банковских защитников. SpyNote — RAT (троян удаленного доступа). Используется телефонными мошенниками после "разговора поддержки" с просьбой установить "спецпрограмму для защиты"», — говорится в тексте.

В УВК МВД добавили, что LunaSpy имитирует сканирование и показывает фальшивые угрозы, записывает звук и видео с микрофона и камеры, а также отслеживает геолокацию пользователя. В свою очередь SpyNote совершает overlay-атаки на банковские приложения и получает полный удаленный контроль над устройством.