Жильцы в Подмосковье получили квартиры с трещинами в стенах и мусором от рабочих

Жильцы ЖК «ЭКО Видное 2.0» получили квартиры от застройщика с недоделанным ремонтом и грубыми нарушениями при строительстве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ одна из местных жительниц, свою квартиру она получила в ужасном состоянии», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что собственница вызвала профессионального приемщика квартир, который обнаружил грубые нарушения строительных норм: трещины, сколы, царапины и вмятины, отклонения в дверях, полу и окнах, неровные стены и перевернутые розетки.

Кроме того, подъезд оказался захламлен мусором, а в самой квартире рабочие оставили грязный унитаз.

Сейчас девушка намерена судиться с застройщиком MR GROUP.

30 октября сообщалось, что собственники новостройки ЖК «ЭКО Видное 2.0» от застройщика MR Group с конца июня не могли получить ключи от своих квартир.