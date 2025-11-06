В Италии отменили выступление Абдразакова в опере «Дон Жуан»

Руководство фонда «Арена ди Верона» отменило запланированное выступление известного российского баса Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

В фонде не посчитали нужным раскрыть причины отмены выступления баса на сцене древнего театра, отметили журналисты.

По данным агентства, решение фонда вызвало ликование заместителя председателя Европарламента Пины Пичиено, которая на протяжении последних лет активно выступает за отмену выступлений российских культурных деятелей в Италии.

В частности, политик приложила значительные усилия, чтобы помешать проведению концерта российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева в Казерте.

Напомним, что амфитеатр в Вероне, также известный под названием Арена ди Верона — четвертый по размеру среди римских театров в Италии. Он был построен примерно в 30-х годах нашей эры и сохранился до наших дней лучше, чем остальные подобные сооружения.

В настоящее время Арена ди Верона — площадка для оперных и симфонических фестивалей, балетных постановок и концертов. Тут выступают самые известные исполнители всех музыкальных жанров, а также проходят оперные постановки настоящей итальянской оперы, посмотреть которые съезжаются люди со всех уголков планеты.

Античный театр послужил площадкой для концерта Адриано Челентано в 2012 году, когда певец решил выступить на большой сцене впервые за 18 лет. Амфитеатр принимал Джанни Моранди, Metallica, Pink Floyd, Стинга и ряд других звезд.

Бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи сообщил ранее, что отмена выступления Валерия Гергиева в Казерте является «позором для республики».

Экс-чиновник отметил, что испытывает стыд за решение руководства Казерты, несмотря на то, что оно, вероятнее всего, было принято из-за давления со стороны правительства Италии.