Найден американский наследник пропавшего в тайге Усольцева

У пропавшего в тайге Сергея Усольцева есть сын Матвей, который сейчас живет в США. Мальчик родился в 2008 году от второго брака с 30-летней Людмилой Теплых, дочерью Николая Теплых — одного из самых влиятельных людей в Красноярском крае. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил Aif.ru.

Вскоре пара разошлась, при этом неизвестно, кто стал инициатором разрыва отношений. На тот момент Матвей Усольцев был еще малышом. Позднее Теплых вышла замуж за иностранного гражданина и уехала с ним в Штаты, забрав сына с собой.

— У Матвея теперь новое, американское имя. Возможно, и новая фамилия. Он учится в частной школе для мальчиков имени Святого Христофора. Ее учредитель — Протестантская Епископальная Церковь США. Именно от этой церкви в свое время пошли такие направления, как баптизм, методизм, пятидесятничество и другие, — говорится в материале.

По словам сестры Людмилы Теплых Дарьи, ее племянник является одним из лучших учеников школы с самым высоким баллом, передает портал.

