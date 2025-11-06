Опровергнут популярный миф об унесшем жизнь актера Попова раке

Онколог Владимир Ивашков опроверг популярный миф о раке головного мозга, который несколько дней назад унес жизнь актера Романа Попова. Об этом заболевании он высказался на своем YouTube-канале.

По словам Ивашкова, многие считают, что при раке мозга у человека обязательно появляется головная боль в качестве одного из главных симптомов.

«У 70 процентов людей с опухолями мозга на ранней стадии голова вообще не болит», — заявил он.

Как пояснил врач, новообразование увеличивается очень медленно, поэтому мозг успевает адаптироваться к изменениям. Головная боль может появиться только в том случае, если опухоль уже стала большой, из-за чего повышается внутричерепное давление, заключил Ивашков.

