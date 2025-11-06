Синоптик спрогнозировал до -30 °С по ночам на Ямале к концу ноября

Начальник Ямало-Ненецкого ЦГМС Артём Кошкин рассказал, что на Ямале в ноябре средняя температура воздуха по ночам составит -10…-16 °С, а перед декабрём может понизиться до -26…-30 °С.

При этом температура воздуха остаётся выше нормы на 1,5—2,5 градуса, поделился он с ИА «Север-Пресс».

Дневные температуры в ноябре прогнозируются в пределах -16…-21 °С, уточнил Кошкин.

Количество осадков будет зависеть от активности циклонов на территории округа. Специалист не исключил превышение нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха выше климатической нормы установилась на территории всей европейской части России.