В Госдуме неожиданно высказались о свадьбе Мизулиной и Shaman в ДНР

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи раскритиковала федеральные СМИ, которые распространяли новость о свадьбе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Shaman (Ярослав Дронов) в Донецке, назвав ее показной и не подходящей для текущего времени. Ее комментарий в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Ксения Собчак.

По мнению Останиной, СМИ, которые формируют общественное мнение, должны представлять зрителям «других героев» — участников СВО или их жен и детей.

«Мне кажется, что это неправильно. Другие герои у нас сегодня, они должны сегодня быть, наверное, образцами для наших мальчишек, которые учатся в школе. Пусть это будут парни — участники спецоперации. Пусть это будут их жены, замечательные жены. Пусть это будут тоже их дети. Я повторяю: эти люди должны формировать облик сегодняшнего ребенка, подростка, молодого человека», — сказала она.

Останина уверена, что образы тех, кто «оперился и розовенький», а также показные свадьбы в зоне СВО, не подходят для текущего времени.

«Все эти показные свадьбы в зоне спецоперации, мне кажется, что это не для нас», — отметила она.

Говоря о решении демографического вопроса в России, Останина призвала убрать с центральных каналов программы с «маргинальными семьями». По ее мнению, образцы счастливых семей являются лучшим способом транслирования семейной политики страны.