Добывающую биткоины дагестанскую «Газель» сняли на видео

В селе Ташкапур в Дагестане сняли на видео добывающую биткоины «Газель». Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

На выложенных кадрах видно, что автомобиль, находящийся не на ходу, превращен в майнинговую ферму — его кузов оборудован множеством видеокарт, к которым подключены кабель и отводящие тепло вентиляторы.

Отмечается, что дагестанского майнера уже не первый раз застают за незаконной добычей криптовалюты. В этот раз мужчина потратил электричества на полтора миллиона рублей.

В прошлый раз незаконную майнинг-ферму в Дагестане нашли благодаря дрону с тепловизором.

В Дагестане с 1 января полностью запретили майнинг криптовалют. Аналогичный запрет действует еще в девяти регионах России. Он касается республик Северного Кавказа (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня), а также новых регионов России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).