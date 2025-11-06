Брат Блиновской попросил снять арест с его недвижимости

Александр Останин, брат признанной банкротом Елены Блиновской, в четверг, 6 ноября, попросил Арбитражный суд Москвы снять арест с недвижимости, которая принадлежит ему. При этом, по словам финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, реальным собственником объектом является сама блогер.

Останин попросил отменить обеспечительные миры в отношении помещений на улице Серпуховский Вал, полутора машиномест там же, а также двух помещений и машиноместа в 4-м Верхнем Михайловском проезде в столице.

В деле о банкротстве Блиновской Ознобихина попросила суд признать недействительными сделками 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования, в результате которых Останин стал собственником этой недвижимости, из-за «притворности».

Финансовый управляющий потребовала прекратить право собственности брата Блиновской на недвижимость и признать право собственности за ней самой, чтобы включить имущество в конкурсную массу и использовать его для расчетов с кредиторами, передает РИА Новости.

24 октября по заявлению Ознобихиной Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности Елены Блиновской на 100 процентов долей в ООО «Сады Адыгеи» стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Суд признал недействительными действия Натальи Блиновской, супруги брата блогера, по сокращению ее доли в компании и введению друого человека в состав участников.