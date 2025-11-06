Онищенко счёл невозможным запрет продажи готовой еды в магазинах

Кроме того, в этом нет необходимости. Однако компетентные органы должны контролировать производство подобной продукции и своевременно вносить поправки в документы в целях контроля качества, отметил академик РАН и бывший главный санитарный врач России в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Подобного рода торговля сегодня набирает и объёмы, и разнообразие. Эта мировая тенденция свой огромный скачок приобрела во время ковида. Остановить это нельзя, да и нет в этом необходимости. Другое дело, что компетентные органы должны все эти вещи мониторить, вносить своевременные поправки в действующие нормативные акты, которыми эта деятельность регулируется. И безусловно, разрешение должно даваться только на ту продукцию, которая не представляет опасности с точки зрения скоропортящихся продуктов, не требующих каких-то уникальных условий хранения и транспортировки. Я с пониманием отношусь, что именно на этот сегмент услуг в области питания направлен этот профессиональный законопроект».

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете приготовления и фасовки еды в магазинах. Также планируется ограничить продажу товаров с истекающим сроком годности — менее 24 часов и ограничить торговую наценку в 15%. По мнению главы фракции «справедливая Россия» Сергея Миронова, изготовление такой продукции зачастую происходит без должного контроля качества.