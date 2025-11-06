Путин рассказал, что выбрал бы дзюдо, самбо и борьбу, если бы вернулся в детство

Владимир Путин в ходе общения с юными фигуристами в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре рассказал, что выбрал бы заниматься дзюдо, самбо и борьбой, если бы вернулся в детство.

Вопрос о том, какой спорт бы выбрал глаза государства, если бы вернулся в детство, задала одна из участниц встречи. Президент отметил, что ему всегда нравилось заниматься этими видами спорта, и что он всегда делал это с удовольствием.

Глава государства посоветовал молодым спортсменам заниматься тем, что приносит удовольствие.

"Тогда будут результаты", – заключил Путин.

Ранее стало известно, что глава государства в Самаре принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Например, одним из объектов оказался спорткомплекс в Алуште, входящий в состав тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский".

Комплекс, адаптированный под людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), предназначен для тренировок и проведения всероссийских и международных соревнований.