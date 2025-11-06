Лишившаяся кисти Маргарита Грачева раскрыла свой доход

Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, рассказала журналистам, что нашла в себе силы жить дальше — стала блогером, телеведущей, построила крепкую семью. Об этом пишет «СтарХит».

Имя Маргариты Грачевой облетело всю страну в 2017 году, после того, как ее бывший муж отрубил молодой женщине кисти рук в припадке ревности. История вызвала широкий общественный резонанс. На фоне этого злоумышленник получил максимальное наказание — ему дали 14 лет колонии.

Вместо одной кисти у женщины стоит протез, другая — осталась целой, но почти полностью потеряла чувствительность, уточнили журналисты.

Грачева заметила, что в настоящее время не может похвастаться крупными доходами, но при этом старается не унывать.

«В этом плане мне всегда хочется стремиться к большему. Я сегодня не зарабатываю, весь мой доход — это пенсия по инвалидности, 38 тысяч рублей. С учетом четверых детей это, конечно, небольшие деньги. Поэтому я бы, безусловно, в будущем хотела чем-то заниматься», — отметила телеведущая.

Маргарита пояснила, что ей очень помогает ее второй супруг, музыкант Максим Андрющенко. Она добавила, что муж стал надежной опорой.