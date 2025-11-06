В ночь с 5 по 6 ноября в небе над Подмосковьем заметили метеор. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Космический объект попал на несколько камер видеонаблюдения. На получившихся кадрах можно увидеть короткую, но яркую вспышку, которая оставила за собой светящийся след. Такой «хвост» характерен для космических тех, сгорающих в атмосфере.

«Яркий болид заметили в небе над Московским регионом», — сообщает издание.

Объект было видно всего несколько секунд. Точное происхождение вспышки пока неизвестно.

