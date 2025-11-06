Врач рассказала, как пережить сильнейшую в году магнитную бурю

Врач-терапевт Ирина Тюрина в разговоре с Рамблером оценила влияние геомагнитных бурь на организм метеозависимых людей и рассказала, что поможет им справиться с этим явлением.

7 ноября на Земле ожидается самая сильная в 2025 году и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря. Об этом ранее сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В группе риска прежде всего находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - те, кто пережил инфаркты, инсульты, люди, у которых есть гипертоническая болезнь либо, наоборот, дистонические проявления, склонность к снижению давления. Также в этой группе находятся те, кто страдает мигренью или суставными синдромами – артритом, артрозом, остеохондрозом. Эти заболевания во время магнитной бури могут проявлять себя неприятными ощущениями. Вместе с тем нужно отметить, что в группе риска находятся все люди пожилого возраста, которые попадают в нее автоматически. Ирина Тюрина врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог

Во время магнитной бури у людей могут усиливаться проявления симптомов их заболеваний, подчеркнула медик.

«Кроме того, во время бури у метеозависимых может наблюдаться усталость, перепады давления, усиление головной боли, усиление болевого синдрома в суставах. В такие периоды пациенты часто жалуются на то, что у них ноет все тело либо суставы, появляется шум в ушах, головокружение, слабость, нежелание вставать с постели. При этом у одних людей магнитные бури вызывают сонливость, а у других, наоборот, бессонницу, раздражительность», - отметила Тюрина.

По словам медика, чтобы пережить сильную магнитную бурю, особое внимание следует уделять качеству сна.

«Мы уже знаем, что 7 ноября будет сильная буря, значит, особое внимание качеству сна нужно уделить уже сегодня. Тут нужен ранний отход ко сну – не позже 10 часов вечера, при этом чтобы выспаться, спать стоит не более 7-8 часов», - сказала врач.

Регулярное и качественное питание также способствует улучшению самочувствия во время сильной магнитной бури, добавила медик.

«Питание должно быть чистым, поэтому из рациона стоит убрать все, что содержит пищевые добавки, красители, консерванты и усилители вкуса. Усилить рацион можно продуктами, содержащими витамин С, такими как киви, квашеная капуста, болгарский перец. Это будет способствовать ослаблению влияния магнитной бури. Вместе с тем на фоне приближающейся бури также стоит устранить факторы, которые могут спровоцировать обострение имеющихся у человека заболеваний, в особенности неврологических. Это яркие вспышки света, громкие звуки, резкие запахи. Во время геомагнитной бури не стоит подолгу находиться в душных помещениях, нужно больше гулять на свежем воздухе, больше отдыхать, пить успокаивающие травяные чаи. Все это ослабит ее влияние на организм», - сказала она.

Турина отметила, что специальных медицинских препаратов, которые могли бы ослабить влияние магнитной бури на организм человека, не существует.

«Однако людям с заболеваниями можно посоветовать держать на видном месте те препараты, которые они обычно принимают, чтобы принять их вовремя в случае обострения симптомов», - заключила врач.

