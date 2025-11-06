В Подмосковье речные выдры начали готовиться к зиме

«В это время года все их усилия направлены на то, чтобы накопить жир, сделать запасы и обустроить жилища для будущих морозов», — сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.

В министерстве добавили, что речная выдра имеет статус редкого охраняемого вида в Подмосковье и включена в Красную книгу региона.

В министерстве уточнили, что с XIX века численность этих животных на территории Московской области сокращалась. В начале 2000-х насчитывалось всего 100 особей. Сейчас заметна положительная динамика, популяция несколько увеличилась, а у специалистов появились данные о новых, ранее не зафиксированных местах обитания этого животного.