Семья погибшего в результате атаки дрона в Волгограде получит госвыплату

Семье погибшего в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Волгограде выплатят 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере один миллион рублей», — сказал Бочаров на встрече с главами муниципальных образований Волгоградской области.

Волгоград в ночь на 6 ноября подвергся массированной семичасовой атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов БПЛА по многоэтажке погиб мужчина, а на территории промзоны из-за падения обломков дрона произошел пожар. Жители сообщили, что слышали более 30 взрывов. Атаку на город назвали мощнейшей с начала специальной военной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».