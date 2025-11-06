Россияне возмутились поведением сына пропавших Усольцевых

Пользователи Сети возмутились поведением сына пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Даниила Баталова.

© Соцсети

В личном блоге Баталов опубликовал кадры с вечеринки, которую посетил в конце ноября в Москве. В одном из столичных баров он хорошо проводил время и потратит немалую сумму на выпивку.

— Было пропито 13 тысяч рублей за 14 часов безумия, — подписал публикацию Даниил Баталов. После этого он ограничил доступ к своему профилю.

Комментаторы удивились данным выходкам. Некоторые задались вопросом, как в такое трудное время для семьи он может веселиться, а другие предположили, что с семьей на самом деле все хорошо и Усольцевы просто всех обманули.

— Он был на ток-шоу, не особо расстроенный потерей родителей и сестренки, — подметил один из подписчиков.

При этом ранее в Следственном комитете сообщили, что Данила Баталова допрашивали один раз, и он не менял показаний, вопреки публикациям СМИ. Мужчина дал правоохранителям характеристику родителей, а также рассказал обстоятельства разговора, который произошел перед исчезновением его семьи.

По официальной версии, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.