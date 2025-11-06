Дочь Аскольда Запашного впервые высказалась о внебрачном сыне отца

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного впервые прокомментировала признание отца в рождении внебрачного сына. 15-летняя Ева призналась, что не испытывает никаких эмоций к брату, о существовании которого недавно узнала.

При этом девушка подчеркнула, что не видит причин относиться неприязненно к маленькому ребенку.

«Первое: жертв здесь нет. Абсолютно никто никого не держал. Второе: у меня есть брат Аскольд Аскольдович. Только вот с ним я не знакома, так как мне даже не предлагали. Но я не отрицаю его существование и факт того, что это мой брат. И уж тем более я его не ненавижу, потому что, повторюсь, я его не знаю», - разоткровенничалась Ева в личном блоге.

Вместе с тем, наследница Запашного осудила любовницу знаменитого отца. Ева подчеркнула, что эта женщина разрушила счастье ее родных.

«Но мы — Запашные. Нас так просто не сломать!» — заключила Ева.

Ранее сообщалось, что родственники Запашного не приняли его внебрачного сына, которому уже исполнилось девять лет. Аскольд закрутил роман с коллегой по цирку по имени Диана и много лет скрывал о существовании наследника. По его словам, мама и старший брат Эдгард отказались познакомиться с мальчиком.