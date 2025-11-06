Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

Житель Карелии стал обладателем выигрыша более 25 миллионов рублей, не угадав ни одного из 24 чисел в лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото».

В организации пояснили, что суперприз можно получить, отметив 12 правильных чисел из 24 или, наоборот, не угадав ни одного. Мужчина выбрал комбинацию случайно и оказался победителем.

По словам участника, незадолго до покупки билета он поссорился с женой и действовал на эмоциях. Он рассказал, что купил билет в мобильном приложении, а когда увидел сообщение о выигрыше, поначалу решил, что это реклама.

Позже он понял, что выигрыш настоящий, и отправил жене снимок экрана с суммой. По его словам, супруга сначала не поверила, но после убедилась, что это правда, и они сразу помирились, передает РИА Новости.

Ранее работник завода из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука.

Россиянка выиграла в лотерею 357 млн рублей, но ей отказали в выплате из-за сбоя

При этом в 142-м тираже лотереи «Мечталлион» появилось 18 новых миллионеров. Кроме того, выигрышными оказались 181 428 билетов, а общая сумма призов превысила 37 миллионов рублей.