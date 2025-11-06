В одиннадцатом аэропорту за ночь ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 6 ноября сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

© РИА Новости

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении представителя Росавиации в его telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности граждан.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако российские системы ПВО ведут круглосуточное дежурство и отражают атаки противника.

Ранее ограничения были введены в самарском аэропорту, в авиагаванях Иваново, Волгограда, Саратова, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Краснодара, Владикавказа и Грозного