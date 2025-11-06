Сенатор: ученики из многодетных семей имеют право на бесплатное горячее питание

Ученики из многодетных семей имеют право на бесплатное горячее питание в школах. Для всех учащихся с 1-го по 4-й класс эта мера поддержки предоставляется в обязательном порядке, для школьников 5—11-х классов из многодетных семей — при подтверждении льготного статуса.

Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

«Для оформления необходимо подать заявление установленного образца и предоставить удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении всех детей, паспорт родителя или законного представителя, а также СНИЛС детей и заявителя. Документы можно подать как в школьную администрацию, так и через портал госуслуг. Желательно делать это до начала учебного года», — посоветовал парламентарий.

В случае отказов или требований предоставить документы, не предусмотренные законодательством, следует обращаться в органы образования или в профильные учреждения, добавил сенатор.

Ранее россиянам напомнили об образовательных льготах для детей из многодетных семей.