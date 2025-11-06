Россиянам назвали продукты, которые можно купить сейчас к Новому году

Некоторые продукты к новогоднему столу можно покупать уже сейчас, рассказали RT в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Эксперты порекомендовали в первую очередь рассмотреть возможность покупки замороженных продуктов.

«Современные технологии шоковой заморозки позволяют сохранить их вкус и пищевую ценность. Важно при покупке обращать внимание на целостность упаковки и отсутствие в пакете большого количества снега и льда, что может свидетельствовать о повторной заморозке», — предостерегли в организации.

Отдельным пунктом специалисты выделили консервацию и бакалейные товары.

«Маринованные огурцы, каперсы, оливки, консервированная кукуруза и горошек могут храниться очень долго и не потерять своих свойств. То же самое касается и бакалейной группы: крупы для гарниров, макаронные изделия, растительные и оливковые масла, уксус. Их покупка в спокойной обстановке позволит выбрать продукт оптимального качества, не переплачивая за ажиотажный спрос в конце декабря», — добавили в Роскачестве.

Также, по словам специалистов, сейчас можно начать покупать некоторые сладости: шоколад, орехи, сухофрукты и сгущённое молоко.

«Эти товары также имеют продолжительный срок хранения. Особенно тщательно нужно подходить к выбору орехов и сухофруктов, обращая внимание на их внешний вид и отсутствие посторонних запахов», — добавили собеседники RT.

Такой подход, по мнению экспертов, не только выгоден с экономической точки зрения, но и способствует снижению потребительского стресса.

«В ноябре у покупателей есть возможность внимательно изучить этикетки, сравнить предложения разных производителей и сделать осознанный выбор в пользу безопасного и качественного продукта», — заключили они.

Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал в беседе с RT, что при покупке красной икры стоит внимательно изучать информацию на упаковке.