ХМАО, Рязанская и Липецкая области увеличивают транспортный налог

Еще три региона увеличивают транспортный налог. Об этом сообщают "Ведомости". О планах по повышению ставок заявили Рязанская и Липецкая области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями. Увеличение ставок транспортного налога в Рязанской области обосновывается необходимостью "гармонизации регионального налогообложения", указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что, несмотря на повышение, ставки для наиболее распространенных видов транспорта останутся пониженными и составят от 50 до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ. В октябре губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога