Минтранс рассказал об отправке первой партии зерна в Армению через Азербайджан

Российские железные дороги (РЖД) организовали отправку более одной тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению через Азербайджан, об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Первая партия в 15 зерновозах уже проехала через территорию Азербайджана и пересекла границу Грузии с Арменией. Затем товар будет доставлен на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

«Организация нового логистического маршрута стала возможной благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан. Это первый случай таких перевозок с 90-х годов», — отметили в Минтрансе.

По такому маршруту до конца 2026 года Россия планирует отправить в Армению еще 132 вагона с пшеницей.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России суммарные площади сельскохозяйственных земель под урожай зерновых культур сократились на пять процентов в сравнении с показателем за 2024 год.