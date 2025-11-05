Из Турции в Сочи отправился первый за 14 лет паром

Первый за 14 лет паром отправился сегодня из турецкого Трабзона в российский город Сочи. Судно отчалило в 21:10 по московскому времени, пишет РИА новости. Отмечается, что на борту находятся 20 пассажиров.

Планируется, что время пути составит 12 часов, то есть прибытие ожидается в 9 утра по московскому времени.

Ранее о готовности парома к запуску сообщил "РГ" директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Он напомнил, что паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. До этого оно существовало с 1993 года. Рейс, который отправился сегодня, был запланирован на 29 октября. Однако из-за шторма его перенесли. Технический запуск состоялся 15 октября.

В дальнейшем паром между Россией и Турцией будет курсировать дважды в неделю. Цена на билеты на него начинается от 55 долларов в зависимости от места. Всего их 450, 93 из которых - самолетные кресла в отдельном зале, а остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно также вмещает 20 фур и 200 легковых автомобилей.