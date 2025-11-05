Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России появятся два новых праздника. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям. По словам Путина, в перечень российских праздников будут добавлены День коренных малочисленных народов и День языков народов России.

«Добавлю, что в российском календаре теперь будут два новых праздника, а именно День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Они будут отмечаться ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно», — заявил он.

Ранее Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства России.