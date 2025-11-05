ФРГ запретит россиянам въезд по загранпаспортам старого образца

С 1 января 2026 года Федеративная Республика Германия прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта граждан России (пятилетние документы старого образца). Об этом сообщается на официальном сайте посольства ФРГ в Москве.

© Global look

«С 01.01.2026 г. для въезда на территорию Германии гражданам России потребуется российский биометрический заграничный паспорт. Небиометрические загранпаспорта (пятилетние) больше не будут признаваться», - говорится в сообщении.

Исключение предусмотрено для виз, выданных в небиометрические паспорта: их можно получить до 31 декабря 2025 года, а если заявление подано до этой даты, рассмотрение завершат даже после.

Это решение соответствует рекомендациям Шенгенского кодекса о границах и следует за аналогичными шагами других стран ЕС. Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва уже отказались от признания небиометрических паспортов россиян. В посольстве подчеркивают, что мера направлена на повышение безопасности и унификацию процедур.