Россиянам дали прогноз по снегу в декабре

Устойчивый снежный покров сформируется в центральной России не раньше декабря. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

По словам синоптика, снег будет идти с 14 по 17 ноября, но в небольшом количестве. «После этого наступит следующая волна потепления, и этот снег смоет», — добавил Шувалов.

В центральной части страны ожидаются две волны кратковременного похолодания. 10 и 11 ноября днем температура опустится до пяти градусов, а 14 и 15 ноября достигнет отрицательных значений, от нуля до минус пяти градусов. Однако в конце второй декады месяца средняя температура вновь станет положительной.

Ранее стало известно, что первый снег выпадет в Москве уже на следующей неделе, 11 ноября.