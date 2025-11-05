Юрист рассказал, является ли погода уважительной причиной опоздания на работу

Действующее законодательство не содержит в себе запрета на привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу из-за погоды. Об этом в разговоре с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

© Москва 24/Антон Великжанин

По словам эксперта, человек, который опоздал или вовсе не пришел на работу, должен в течение двух дней написать объяснительную записку или рапорт.

"И руководство уже решает, уважительная это причина или неуважительная. Если работник опоздал из-за погодных условий и он может соответствующим образом это подтвердить, то, конечно, суд встанет на его сторону, если он не мог добраться до работы из-за погодных условий", – уточнил юрист.

Он также рекомендовал уведомить работодателя в случае, если транспорт не ходит или курсирует с перебоями. Также можно сделать видеозапись или сфотографировать сложные погодные условия.

"Бывает, что берут соответствующий заверенный прогноз погоды и соответствующую справку о том, что в это время было. Это тоже может помочь работнику отстоять свои права. И судебная практика тоже идет по пути того, что встает на сторону работника", – сказал собеседник издания.

По его словам, в России было несколько решений, которые признали погоду уважительной причиной опоздания или прогула.

"А мы понимаем, что четыре часа отсутствия на рабочем месте являются прогулом и за прогулы вообще могут наказать вплоть до увольнения. Поэтому необходимо действительно принять меры", – добавил он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев объяснил работодателям, как удержать молодых специалистов. Основными мотиваторами для них являются высокая зарплата и возможность купить жилье.

"Кроме того, очень важен социальный лифт, перспектива. Молодежь должна быть уверена, что ее усердие оправдается в будущем. Речь о ясной карьерной лестнице, соцгарантиях, доступном жилье – здесь программы льготной семейной ипотеки показали и показывают свою эффективность", – цитирует парламентария News.ru.

Депутат отметил, что современные молодые люди знают себе цену и хотят заниматься осмысленной деятельностью. Еще одним мощным стимулом для них является участие в крупным госпроектах, где виден результат работы.

"Мы видим, как ярко этот запрос проявляется в оборонной промышленности, IT-секторе и в рамках нацпроектов. Когда молодой человек осознает, что он не просто исполняет обязанности, а участвует в строительстве Крымского моста или другого гиганта, создании нового лекарства или защите цифрового пространства России – это самый мощный мотиватор", – заключил Толмачев.

Ранее аналитики выяснили, что более трети офисных работников в России рассматривают возможность смены рода деятельности ради заработка ручным трудом. Также 23% респондентов хотя бы раз склонялись к такой идее, еще 9% всерьез рассматривают эту возможность.

Зачастую желающие кардинально сменить образ жизни встречались в сферах медицины, госслужбы, IT, медиа, рекламы и PR.