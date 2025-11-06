Около 12 тыс. человек посетили мероприятия акции «Ночь искусств» в музеях Подмосковья

Государственные музеи Подмосковья в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» посетили около 12 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«3 ноября состоялась всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». <…> В государственных музеях региона участие в акции приняли порядка 12 тыс. человек. А всего в этот день в государственных и муниципальных музеях Подмосковья побывали около 50 тыс. гостей: порядка 40 тыс. посетили государственные музеи и более 9 тыс. – муниципальные», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках акции в музеях Подмосковья для посетителей прошли концерты, экскурсии, квесты, интерактивные представления, мастер-классы, тематические лекции и многое другое.