Русское географическое общество запустило демоверсию Географического диктанта

Демонстрационная версия Географического диктанта от Русского географического общества (РГО) уже доступна для прохождения, проверить свои знания можно будет до 29 ноября. Об этом сообщается на сайте организации.

«Русское географическое общество сообщает о запуске демонстрационной версии Географического диктанта. За месяц до начала 11-й по счету международной просветительской акции вы можете подготовиться к ней, не выходя из дома. Потренироваться в решении географических задач и попытаться дать правильные ответы на вопросы можно до 29 ноября», – говорится в сообщении.

Уточняется, что демоверсия составлена аналогично основному проекту – участников ждут 40 вопросов двух уровней сложности: 10 простых и 30 более трудных.

«Во всех заданиях предусмотрены правильные варианты ответов. Узнать свой результат можно сразу после прохождения демонстрационной версии. Время на ответы – 45 минут, регистрация не требуется, достаточно просто перейти на сайт dic.rgo.ru/demo. Принять участие может каждый, вне зависимости от возраста, образования и места жительства», – отмечается на сайте.

Международная просветительская акция РГО «Географический диктант» состоится 30 ноября.