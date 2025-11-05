Адвокат раскрыла подробности о жизни россиянина Тордена в финской тюрьме

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) больше недели живет в финской тюрьме на хлебе и воде. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

Юрист уточнила, что россиянин живет на сухом хлебе и воде с 27 октября. Из его рациона изъяли молоко, а у самого Тордена отняли банку с витамином D, добавила адвокат.

«На мои просьбы позволить ему покупать питание в тюремном магазине за мой счет тюремное руководство язвительно отвечает, что это невозможно, потому что Торден находится под санкциями ЕС и США», — сказала Мальгина.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости приговора. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.