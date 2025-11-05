Аглая Тарасова приехала в суд вместе с матерью Ксенией Раппопорт

Актриса Аглая Тарасова прибыла на судебное заседание в подмосковное Домодедово вместе со своей матерью Ксенией Раппопорт. По информации SHOT, незадолго до этого Раппопорт вернулась в Россию.

Как сообщает источник, артистки приехали на черном автомобиле BMW с водителем. Первой в здание суда вошла Раппопорт. Обе были в солнцезащитных очках, скрывающих глаза.

На первое заседание по избранию меры пресечения Раппопорт не приезжала. Она навестила дочь спустя четыре дня после того заседания.

В суде Домодедово сегодня проходит первое заседание по существу по делу о контрабанде наркотиков. На прошлой неделе Тарасовой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.

Напомним, Тарасову задержали при прохождении «зелёного коридора» в Домодедово 28 августа. В её вейпе обнаружили 0,4 грамма гашишного масла. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ.