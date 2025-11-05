Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин в среду, 5 ноября, выразил глубокие соболезнования родным и близким актера и телеведущего Юрия Николаева в связи с его кончиной. Он отметил, что артист был не только талантливым, но и отзывчивым человеком.

© Администрация президента РФ

По словам главы государства, на протяжении всего профессионального пути Николаев упорно трудился, вкладывая всего себя в работу. Он сделал многое для того, чтобы сохранить и развить лучшие традиции отечественного телевидения. Кроме того, артист внес огромный вклад в воспитание молодого поколения звезд.

— Светлая память о Юрии Александровиче Николаеве навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Незадолго до этого телеведущего экстренно госпитализировали. Многие артисты вспоминают его как человека доброжелательного и талантливого. Например, певец Григорий Лепс подчеркнул, что уход Николаева стал для него личным ударом.