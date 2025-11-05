Певец SHAMAN и Мизулина расписались в Донецке

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов — прим. ВМ) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально поженились. Об этом в среду, 5 ноября, артист сообщил в своем личном блоге.

Пара решила расписаться в Донецке. На видео, опубликованном исполнителем, видно, что этот момент растрогал их обоих — музыкант даже заплакал.

Мероприятие посетил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он поздравил пару с таким радостным событием, а также подарил им большой букет.

24 сентября в СМИ появилась информация о том, что SHAMAN сделал предложение Екатерине Мизулиной. Журналисты отметили, что пара появилась на премьере фильма «Август», держась за руки. Кроме того, на безымянном пальце правой руки Мизулиной журналисты увидели кольцо с крупным бриллиантом.

1 сентября музыкант SHAMAN подарил Мизулиной на день рождения партию «Мы». Двумя днями ранее артист рассказал, что он неразлучен с возлюбленной, поскольку та «наполняет его».