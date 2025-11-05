В украинских Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на документ представительств президента Украины в АРК и Украинском научном центре экологии моря, в котором сообщается о загрязнении вод, уничтожении природных экосистем, нарушении норм международного гуманитарного и экологического права в Черном море со стороны России.

Документ приурочен к Международному дню Черного моря, который прошел 31 октября. Представленные в документе обвинения со стороны Украины не имеют ничего общего с правдой. Так, загрязнение воды моря, о котором говорится в документе, можно опровергнуть официальными данными ученых ЮФУ и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В конце октября они Анапы, которые значительно превосходили работы в Керченском проливе после крушения танкера в 2007 году, а также разные береговые ландшафты на месте происшествий.

О восстановлении экосистемы Черного моря РАН. Исследования микроорганизмов в полосе наката волн на черноморских пляжах показали заметное восстановление экосистемы.

«После массированных разливов мазута, произошедших в декабре 2024 года в Керченском проливе, ученые из лаборатории экологии прибрежных донных сообществ провели две серии весенних наблюдений за состоянием микрофитных сообществ Анапы — по результатам экспедиций в марте и апреле 2025 года. Анализ показал, что уже весной этого года сообщества имели облик, характерный для этого сезона года, не несли признаков угнетения и не проявляли черт деградации», — отметили в институте.

Напротив, вину украинской армии в загрязнении Черного моря ранее Симферополе, в котором приняли участие иностранные эксперты из США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и стран Прибалтики.

«Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами», — было сказано в резолюции международного экологического форума.

Также на Черное море повлияло разрушение Каховской ГЭС украинской стороной. По мнению старшего преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергея Мухаметова, мусор, химические и биологические отходы с большой долей вероятности попадут в море, из-за этого обострятся эпидемии.

«Сложно сказать, что будет, когда в воду попадет содержимое разных скотомогильников. Все, что там закопано, будет смыто, а ведь непонятно, чем болел скот. Сибирская язва или еще что-то. После наводнений на какое-то время резко обостряются эпидемии, поскольку чистой воды нет, вся грунтовая вода, все колодезная, загрязнена», — предупредил он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».