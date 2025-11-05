Россиянина, ушедшего на СВО, уволили с работы за прогул

© Вечерняя Москва

Бойца специальной военной операции (СВО), ушедшего на фронт, уволили с работы за прогул. Об этом в среду, 5 ноября, рассказали на 6tv.ru.

Житель города Александров во Владимирской области отправился воевать летом 2024 года. Он поставил в известность о своем решении отдел кадров.

Несмотря на это, через неделю после убытия россиянина уволили «по статье» — так обычно называют расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Жена российского бойца обратилась в органы прокуратуры, где смогла отстоять трудовые права мужа. После реализации мер прокурорского реагирования приказ об увольнении работника за прогул был отменен, уточнили на телеканале.

В прошлом году Госдума приняла проект закона о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на время, пока действует их контракт с Минобороны РФ. Действие трудового договора временно замораживается на весь период прохождения нанятым сотрудником контрактной службы.

Президент России Владимир Путин также подписал закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны РФ не ранее 1 декабря 2024 года.