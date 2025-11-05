Блогерше Белоцерковской* отказали в украинской визе

Российской журналистке и блогерше Нике Белоцерковской* отказали в выдаче украинской визы. Об этом она сообщила в личном блоге.

© Вечерняя Москва

По словам блогерши, Служба безопасности Украины посчитала, что она представляет угрозу нацбезопасности. В свою очередь Белоцерковская* пожаловалась, что купила для украинцев множество техники и все равно получила отказ.

— Господин (президент Украины Владимир, — прим. «ВМ») Зеленский, вы правда считаете, что так победите, убивая друзей? Господин (глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл, — прим. «ВМ») Буданов**, я, правда, такая опасная? — поинтересовалась журналистка в соцсетях.

Ранее блогершу Белоцерковскую* объявили в международный розыск. Также СК возбудил уголовное дело в отношении журналистки из-за фейков об армии России. По данным ведомства, в марте 2022 года блогер на своей публичной странице в одной из социальных сетей опубликовала ряд записей с антироссийской риторикой.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.